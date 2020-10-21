Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şans Topu 21 Ekim sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak
Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Şans Topu sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. Sisal Şans tarafından millipiyangoonline'da yapılacak olan canlı Şans Topu çekilişinin ardından kazandıran numaralar kamuoyuna duyurulacak. 21 Ekim Şans Topu çekilişine kısa süre kala, gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte Şans Topu sorgulama ekranı ve detaylar.
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Şans Topu çekilişi her hafta canlı yayında yapılıyor. Çekiliş haftada iki kez saat 20.00’de gerçekleştiriliyor. Şans Topu sonuçları çarşamba ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00’de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden bilet sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.