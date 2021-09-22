Şans Topu sonuçları millipiyangoonline sorgulama ekranı: 22 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!
Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen 22 Eylül Şans Topu canlı çekilişi sonrası ikramiye kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. Heyecan dolu çekilişte 965.659,54 TL tutarındaki ikramiye devretti. Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinde sonuç sorgulamaları online olarak gerçekleşecek. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar kazandırdı? İşte, 22 Eylül Şans Topu sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı.
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'da çekiliyor.
3
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.