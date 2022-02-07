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Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online ikramiye bilet sorgulama ekranı 2022: 6 Şubat Şans Topu canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI!

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu canlı çekilişi bugün tamamlandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca 998.261,84 TL devretti. 6 Şubat Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulamaları Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com'dan ve mobil uygulama ile telefondan tek tıkla anında öğrenilecek. İşte, 6 Şubat Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve Şans Topu ikramiye bilet sorgulama ekranı.

1/3Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online ikramiye bilet sorgulama ekranı 2022: 6 Şubat Şans Topu canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI

6 Şubat 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu müdavimleri tarafından heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Zengin olmak isteyenlerin günler öncesinden kuponlarını doldurduğu Şans Topu sonuçlarına göre bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Şans Topu sonucu bilet ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online ve mobil uygulama üzerinden öğreniliyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/36 ŞUBAT 2022 ŞANS TOPU SONUÇLARI

6 ŞUBAT 2022 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Heyecan dolu çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3/3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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