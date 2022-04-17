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Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online canlı çekiliş sorgulama ekranı! 17 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

#Şans Topu Sonuçları#Milli Piyango Online#Sisal Şans

Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online ekranından açıklandı. Heyecanla beklenen 17 Nisan Şans Topu canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre bu akşam 1.908.905,80 TL 1 kişiye çıktı. Şans Topu'nda her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Gözler şimdi bu akşamki Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranında. İşte, 17 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

1/3Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online canlı çekiliş sorgulama ekranı 17 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

17 Nisan Şans Topu çekilişi bu akşam tamamlandı. Çarşamba ve pazar günleri çekilen Şans Topu çekilişinde pazar günü büyük ikramiye sahibini aradı. Şans Topu canlı çekilişi saat 20:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda 5+1 bilen 1 kişi 1.908.905,80 TL'nin sahibi oldu. Bu akşamki Şans Topu sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Heyecan dolu çekiliş saat 20:30’da başladı. Çekiliş sonucu ikramiye 1 kişiye çıktı. Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulamaları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanıyor.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

,Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Şans Topu Sonuçları#Milli Piyango Online#Sisal Şans