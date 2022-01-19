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Şans Topu sonuçları ikramiye ve bilet sorgulama ekranı! 19 Ocak 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar belirlendi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. Zengin olmak isteyenlerin heyecanla beklediği 19 Ocak 2022 Şans Topu sonuçlarına göre 1 kişi 951.341,80 TL'nin sahibi oldu. Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. Gözler şimdi Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranında. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, 19 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilet sorgulama ekranı...

1/3Şans Topu sonuçları ikramiye ve bilet sorgulama ekranı 19 Ocak 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

19 Ocak Çarşamba tarihli Şans Topu sonuçları saat 20:00’da gerçekleştirilen çekilişin ardından ilan edildi. Merakla beklenen Şans Topu canlı çekilişi bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. 5+1 bilen 1 kişi bu akşam büyük ikramiyenin sahibi olurken 4.628,15 TL de 7 kişiye çıktı. Şans Topu bilet ikramiyeleri Milli Piyango Online ve mobil uygulama üzerinden tek tıkla sorgulanabilecek. Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/319 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

19 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Heyecan dolu çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3/3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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