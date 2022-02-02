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Şans Topu sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı: 2 Şubat 2022 Şans Topu canlı çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da AÇIKLANDI!

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online'da yapılan canlı çekilişin ardından belli oldu. Heyecanla beklenen 2 Şubat Şans Topu canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu sonuçlarına göre bu akşam 526.702,29 TL devretti, 5 kişi de 6.437,05 TL'nin sahibi oldu. Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek. Peki, bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 3 Şubat 2022 Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilet sorgulama ekranı.

1/3Şans Topu sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı: 2 Şubat 2022 Şans Topu canlı çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda AÇIKLANDI

2 Şubat tarihli Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Çarşamba ve pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00’da canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar erişime açıldı. 526.702,29 TL devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Şans Topu bilet ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online ve mobil uygulama üzerinden tek tıkla sorgulanabilecek. 2 Şubat Şans Topu sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/32 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

2 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Heyecan dolu çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3/3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online