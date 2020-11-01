Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu - 1 Kasım Şans Topu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - İşte kazandıran numaralar
Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Sisal Şans tarafından gerçekleşen ve en çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bir kez daha çekiliş heyecanı yaşandı.Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları ile zengin olmak isteyenler hayallerine bir adım daha yaklaştı. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. 1 Kasım 2020 tarihli Şans Topu çekilişi sonrası gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şans Topu çekiliş sonuçları, 1 Kasım akşamı canlı yayın ile belli oldu. Her hafta çarşamba ve pazar günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu günkü çekilişinde şanslı numaraları bilen kişiler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanacak. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları, saat 20:00'da gerçekleştirilen çekilişin ardından ilan edildi. Kazandıran numaralar 3, 5, 9, 29, 34 ve joker 2 oldu. millipiyangoonline üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 9, 29, 34 ve joker 2 oldu.
3
Abone Ol
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.