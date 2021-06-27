Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı erişimde: 27 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Son çekilişinde 1.884.077 TL devreden Şans Topu'nda bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayında gerçekleşecek Şans Topu çekilişinin yayınlanmasının ardından ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline'da erişime açıldı. Aynı ekran üzerinden Şans Topu sonuç sorgulamaları gerçekleşecek. Peki, Şans Topu sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? İşte, 27 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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27 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden ikramiye sorgulamaları erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları ve sonuç sorgulamalarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
Canlı çekilişin ardından Şans Topu sonuçları online olarak sorgulamaya açılıyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.