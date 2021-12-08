Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 8 Aralık 2021: Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da ilan edildi
Şans Topu sonuçları canlı çekiliş heyecanı ile belli oldu. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Zengin olmak isteyenlerin merakla beklediği bu akşamki Şans Topu sonuçlarına göre 2.788.830,19 TL'lik büyük ikramiye devretti. 8 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar "millipiyangoonline.com" sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte, Şans Topu sonucu bilet sorgulama ekranı ve çekilişte çıkan rakamlar.
Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar haftanın ilk çekilişi ile belirlendi. Bu akşam Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 20:00'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. 5+1 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Şans Topu'nda büyük ikramiye devrederken, 10 kişi de 4.008,20 TL'nin sahibi oldu. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.