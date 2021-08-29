Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 29 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da yayınlandı!
Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu haftanın son Şans Topu çekilişi Sisal Şans tarafından 29 Ağustos Pazar akşamı noter huzurunda düzenlendi. Çekiliş sonrası Şans Topu canlı çekiliş sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı; 1.332.944,65 TL 1 kişiye çıktı. Zengin olma hayali kuran şans oyunu müdavimlerinin gözü şimdi Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. Peki, Şans Topu canlı çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 29 Ağustos 2021 Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı.
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29 Ağustos 2021 Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleştirildi. On binlerce kişinin merakla beklediği Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Çekiliş tamamlandıktan sonra Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da ilan edildi. Şans Topu sonuçlarını aşağıdaki ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'da çekiliyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.