Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 13 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı!
Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. En çok rağbet gören şans oyunlarından Şans Topu'nda bu haftanın ikinci çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesi ile canlı yayında yapılan çekilişin ardından 13 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkununun gözü şimdi Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 13 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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Şans Topu çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı . Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar zengin olmak isteyenleri hayallerine yaklaştıracak. 13 Haziran Şans Topu sonuçlarını aşağıdaki ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
Büyük ikramiyesi ile yapılan çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.