Şans Topu sonuçları canlı çekiliş ile ilan edildi - İşte 28 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da!
Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline’dan sorgulanacak. İkramiye bilgileri de aynı ekran üzerinde yer alacak. Heyecan dolu çekilişin hemen ardından gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, Şans Topu sonuçları ve 28 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
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Şans Topu çekilişi bu akşam 20:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 9,10,15,16,34 ve joker 13 oldu. Bir talihli büyük ikramiyenin kazananı oldu. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. Şans Topu sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu sonuçları çekilişin hemen ardından belli oldu.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.