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ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 Nisan canlı çekiliş sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları canlı çekilişin ardından belli oldu. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün düzenlenen Şans Topu canlı çekilişinde bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından 6 Nisan tarihinde yapılan çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları yayınlandı. 5+1 bilenin ikramiyeyi almaya hak kazandığı oyunda bu akşam 621.295,85 TL 1 kişiye çıktı. Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri Şans Topu bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan öğrenilecek. İşte, 6 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı.

1/3ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 Nisan canlı çekiliş sorgulama ekranı Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu canlı çekilişi saat 20:30 a başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda 5+1 bilen 1 kişi 621.295,85 TL'yi kazandı. Öte yandan diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Artık hem bayilerden hem de Milli Piyango Online platformlarından oynanan Şans Topu çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu'nda Heyecan dolu çekiliş saat 20:30’da başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye 1 şanslı talihliye çıktı. Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online