Şans Topu sonuçları 6 Ekim canlı çekiliş sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı
Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecan dolu haftanın ilk Şans Topu çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı 6 Ekim canlı Şans Topu çekilişi sonrası şanslı numaralar ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. Bu akşamki Şans Topu çekilişinde 1.596.181,30 TL 1 kişiye çıktı. Çarşamba ve pazar günleri düzenlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 6 Ekim Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilet sorgulama ekranı.
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6 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye sahibini buldu. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'da çekiliyor. Çekiliş sonrası sonuç ekranı millipiyangoonline.com'dan online olarak erişime açılıyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.