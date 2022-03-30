ŞANS TOPU SONUÇLARI 2022 çekiliş sorgulama ekranı! 30 Mart Çarşamba Şans Topu canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

30 Mart tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftada 2 gün Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu'nda çarşamba akşamı canlı çekiliş heyecanı yaşandı. Saat 20:00’da başlayan çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Heyecanla beklenen Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.
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Şans Topu'nda Heyecan dolu çekiliş saat 20:00’da başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye olarak belirlenen 1.241.422,65 TL, 5+1 bilen bir kişiye çıktı. Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor.
Sevilen şans oyunları arasında yer alan Şans Topu artık hem bayilerden hem de Milli Piyango Online platformlarından oynanabilecek. Oyun severler bundan böyle Şans Topu oyununa Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecekler.
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.