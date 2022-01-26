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Şans Topu sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 26 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Çarşamba ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden haftanın ilk Şans Topu canlı çekilişi 26 Ocak tarihinde tamamlandı. Zengin olmak isteyenlerin heyecanla beklediği Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmayınca 927.168,19 TL devretti. Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden tek tıkla öğrenilecek. İşte, 26 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilet sorgulama ekranı...

1/3Şans Topu sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 26 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.comda

26 Ocak tarihli Şans Topu sonuçları bu akşam ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00’da gerçekleştirilen çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ve ikramiye sorgulamaları erişime açıldı. Bu akşam 9 kişi 3.569,95 TL kazanırken, büyük ikramiye de devretti. Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/326 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

26 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Heyecan dolu çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3/3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online