Şans Topu sonuçları 2021 sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 24 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu
Şans Topu sonuçları bu akşam millipiyangoonline.com'dan yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiyesi ile çekilen Şans Topu'nda 544.215,26 TL tutarındaki ikramiye devrederken, 5 kişi de 6.655,35 TL kazandı. 24 Kasım Şans Topu sonuç sorgulama ekranından bilet numaranız ile çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Gözler şimdi bu akşamki çekilişin sonuçlarında.. İşte, 24 Kasım Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
24 Kasım Şans Topu sorgulama ekranı erişime açıldı. Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleşti. Canlı yayın ile millipiyangoonline.com'dan yayınlanan çekilişin ardından sonuçlar kamuyouna duyuruldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
ŞANS TOPU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
ŞANS TOPU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Merakla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da yapıldı. Çekiliş sonrası şanslı numaralar ilan edildi.
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.