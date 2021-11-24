Şans Topu sonuçları 2021 sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 24 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Merakla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da yapıldı. Çekiliş sonrası şanslı numaralar ilan edildi.



Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.







Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.



Tek kolon ücreti 2 TL’dir.



Sen Seç!



Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.



