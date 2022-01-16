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Şans Topu sonuçları 16 Ocak 2022 millipiyangoonline'da açıklandı! Şans Topu sonuçları ikramiye ve bilet canlı çekiliş sorgulama ekranı

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Büyük ikramiyesi ile çekilen 16 Ocak Şans Topu çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden haftanın son Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 420.149,26 TL devretti. 5 bilen 5 kişi ise 5.105,90 TL'nin sahibi oldu. Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden tek tıkla anında görüntülenecek. Peki, Şans Topu sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 16 Ocak Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilet sorgulama ekranı...

1/3Şans Topu sonuçları 16 Ocak 2022 millipiyangoonlineda açıklandı Şans Topu sonuçları ikramiye ve bilet canlı çekiliş sorgulama ekranı

16 Ocak Şans Topu sonuçları saat 20:00’da gerçekleştirilen çekilişin ardından ilan edildi. Çarşamba ve pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Zengin olmak isteyenlerin takip ettiği Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Şans Topu bilet ikramiyeleri Milli Piyango Online ve mobil uygulama üzerinden tek tıkla sorgulanabilecek. Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/316 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

16 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Heyecan dolu çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3/3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Büyük ikramiyesi ile çekilen 16 Ocak Şans Topu çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden haftanın son Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 420.149,26 TL devretti. 5 bilen 5 kişi ise 5.105,90 TL'nin sahibi oldu. Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden tek tıkla anında görüntülenecek. Peki, Şans Topu sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 16 Ocak Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilet sorgulama ekranı...

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