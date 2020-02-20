Şans Topu sonuçları 1 kişiye kazandırdı – 19 Şubat Şans Topu sonuçları
Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin 975. Hafta çekilişinin sonucuna göre 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu oyununda bu hafta büyük ikramiye tutarı 1 milyon 922 bin 185 lira olarak belirlenmişti. İşte 19 Şubat Şans Topu sonuçları…
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Şans oyunu tutkunlarının her çarşamba akşamı merakla beklediği Şans Topu’nun 975. Hafta çekilişi 19 Şubat 2020’de gerçekleşti. Binlerce kişinin büyük ikramiyesi üzerine hayaller kurduğu Şans Oyunu sonuçları önce canlı yayın ardından Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte 19 Şubat Şans Topu sonuçları…
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 200 kişi 4 bin 955,60'ar, 4 artı 1 bilen 228 kişi 579,85'er, 4 bilen 2 bin 876 kişi 57,45'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 437 kişi 31,15'er, 3 bilen 84 bin 902 kişi 5,5'er, 2 artı 1 bilen 56 bin 548 kişi 7,60'ar, 1 artı 1 bilen 185 bin 114 kişi 3,45'er lira ikramiye alacak.
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Şans Topu oyununun 975. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183,85 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
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Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?
Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretmişti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.