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HaberlerGündem HaberleriŞans Topu ne zaman çekilecek, sonuçlar saat kaçta açıklanacak? 15 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
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Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 - 18:37 | 

Şans Topu ne zaman çekilecek, sonuçlar saat kaçta açıklanacak? 15 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın son Şans Topu çekilişi 15 Ağustos 2021 Pazar günü Sisal Şans tarafından gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişte 501.794 TL'lik ikramiye sahibini arayacak. Canlı Şans Topu çekilişinin ardından bu akşamın kazandıran numaraları millipiyangoonline.com'da yayınlanarak kamuoyuna duyurulacak. Gözler şimdi çekiliş saatinde. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 15 Ağustos Şans Topu sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.

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15 Ağustos tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar online ekrandan ilan edilecek. Canlı yayında yapılacak çekiliş sonrası, Şans Topu sonuçlarını aşağıdaki ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. 

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'da çekiliyor.

3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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