Şans Topu ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - 4 Kasım 2020 Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu
Şans Topu 4 Kasım sonuçları bu akşam canlı çekilişle belli oldu. En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bu akşam çekiliş heyecanı bir kez daha yaşandı. Sisal Şans tarafından yapılan Şans Topu canlı çekilişi sonrası ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Şans Topu sonuçları online olarak sorgulanabilecek. Gözler şimdi ikramiye kazandıran numaralarda. Peki, Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 4 Kasım Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00 yapıldı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen Şans Topu çekiliş sonucu ile belirlenen rakamlarla büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 4, 27, 28, 32, 34 ve joker 4 oldu. Sonuçlar sorgulamaları millipiyangoonline gerçekleşecek. İşte, Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Şans Topu çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı
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ŞANS TOPU KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.