Şans Topu çekilişi sonuçları millipiyangoonline’da açıklandı! 15 Kasım 2020 Şans Topu ikramiye sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları bu akşam noter huzurunda düzenlenen çekilişin ardından ilan edildi. Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline’da kamuoyuna duyuruldu. Zengin olmak isteyen şans oyunu müdavimleri 15 Kasım Şans Topu sonuçlarını online olarak sorgulayacak. Gözler şimdi sonuç sorgulama ekranında. Peki, 15 Kasım Şans Topu sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Şans Topu sonuçları saat 20.00’de yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte sonuç sorgulama ekranı çekiliş sonrası millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar, 18, 20, 28, 31, 32 ve joker 5 oldu. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte, Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.
Şans Topu çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar ilan edildi. Şans Topu çekilişi her hafta her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. 1 ila 34 ( dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan bu şans oyununda çekilişler saat 20.00’de yapılıyor.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.