Şans Topu çekilişi saat kaçta? 4 Kasım Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak
Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bu akşam çekiliş heyecanı yaşanacak. Sisal Şans tarafından yapılan Şans Topu canlı çekilişi sonrası ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da kamuoyuna duyurulacak. Çekilişin ardından gözler Şans Topu sonuç sorgulama ekranına çevrilecek. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak?
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4 Kasım 2020 Şans Topu sonuçları bu akşam ilan edilecek. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak Şans Topu çekiliş sonucu ile belirlenen rakamlarla büyük ikramiyeyi kimin kazandığı belli olacak. Çekilişe kısa bir süre kala, çekiliş saati ve sonuç ekranı araştırılıyor. İşte, 4 Kasım Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
4 Kasım 2020 Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00 yapılacak. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak Şans Topu çekilişinin sonuçları, saat 20:00'da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli olacak.
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.