Şans Topu çekilişi saat kaçta? 31 Mart Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Şans Topu çekiliş sonuçları her hafta düzenlenen çekilişlerin ardından belli oluyor. Bu şans oyunu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açılacak. İşte 31 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati
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Şans Topu sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şans Topu çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş bu akşam saat 20:00’de yapılacak. 31 Mart Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilir, kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.