Şans Topu çekilişi saat kaçta? 28 Nisan Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Şans Topu sonuçları her hafta belirli günlerde düzenlenen çekilişlerin ardından açıklanıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan şans oyunu çekilişinde kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden açıklanıyor. Peki, 28 Nisan Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şans Topu sonuçları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şans Topu çekilişi bu akşam 20:30’da düzenlenecek. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. 28 Nisan Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.