Şans Topu çekilişi saat kaçta? 25 Nisan Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla Şans Topu sonuçlarını beklemeye başladılar. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanacak. Peki, 25 Nisan Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve çekiliş saati
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Şans Topu sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şans Topu çekilişi saat 20:30’da yapılacak. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar millipiyangoonline.com’da açıklanacak. 25 Nisan Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.