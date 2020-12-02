Şans Topu çekilişi saat kaçta? 2 Aralık Şans Topu sonuçları Millipiyangoonline.com'da
Şans oyunu sevenlerin ilgi gösterdiği Şans Topu'nda bu haftanın ilk çekilişi bu akşam yaşanacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanacak. Şans Topu'nda şanslı numaralar millipiyangoonline.com'da sorgulanabilecek. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta?
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2 Aralık 2020 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçları bu akşam belli olacak. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden çekilişin sonuçlarına odaklandı. Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da yer alacak. İşte, 2 Aralık 2020 Şans Topu çekilişi hakkında bilgi...
Şans Topu'nun bu akşam düzenlenecek çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.