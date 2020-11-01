Şans Topu çekilişi saat kaçta? 1 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da
Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bugün çekiliş heyecanı yaşanacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekiliş sonucu, belirlenen büyük ikramiye sahibini bulacak. 1 Kasım 2020 tarihli çekiliş öncesi de kuponlarını yapan vatandaşlar, çekiliş saatini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta?
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Şans Topu çekiliş sonuçları, 1 Kasım tarihli canlı yayında açıklanacak. Her hafta çarşamba ve pazar günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu günkü çekilişinde şanslı numaraları bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. İşte, Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler...
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları, saat 20:00'da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oluyor.
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.