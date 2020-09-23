Şans Topu çekilişi ne zaman ve saat kaçta? Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak!
Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Şans Topu çekilişinde bu akşam Sisal Şans tarafından gerçekleşecek. Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi için beklenen gün geldi. Kuponlarını yaparak beklemeye koyulan binlerce şans oyunu tutkunu, çekilişin bugün saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta? İşte, Şans Topu sonuçları ve çekilişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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23.09.2020 tarihli 8. Şans Topu çekilişi öncesinde nefesler tutuldu. Her hafta ikramiye kazanma umudu ile kupon dolduran binlerce şans oyunu müdavimi, Şans Topu'nun haftada bir kez noter huzurunda düzenlenen çekilişine odaklandı. Söz konusu çekiliş bu akşam tamamlanacak ve sonuçları millipiyangoonline.com adresinden erişime açılacak. İşte, Şans Topu çekilişi hakkında bilgiler...
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da başlayacak.
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
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NE KADAR KAZANILABİLİR?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.