Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 13 Ekim 2021 Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline'da ilan edildi!
Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Büyük ikramiyesi ile gerçekleşen Şans Topu çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Canlı çekiliş ekranından yayınlanan 13 Ekim Şans Topu sonuçlarına göre 1.003.649,39 TL devretti. Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinde sonuç sorgulamaları online olarak gerçekleşecek. Şans Topu sonuçları millipiyangoonline'dan sorgulanabilecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 13 Ekim Şans Topu sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı ile ilgili detaylar.
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Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz. Şans Topu sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ internet sitesinden de öğrenilebilecek.
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'da çekiliyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.