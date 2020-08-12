Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos Şans Topu sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da...
Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşti. Saat 20:00'da yapılan çekilişin ardından Şans Topu'nda kazandıran numaralar millipiyangoonline'dan açıklandı. Şans Topu'nda kazanan numaralar 2 7 20 21 33 + 1 oldu. Sisal Şans’ın ilk çekilişini 5 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Şans Topu'nda 498 bin 106 bin TL’lik ikramiye devretmişti. Şans Topu oyunu oynayanlar çekilişin ardından sonuç sorgulamalarına hız verdi. İşte, 12 Ağustos Şans Topu sonucu sorgulama ekranı.
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Yenilenen Şans Topu bu akşam çekildi. 498 bin TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Şans Topu'nda gözler bu akşam yapılan çekilişe çevrildi.. Millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlanan Şans Topu çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti. Şans Topu'nda kazanan numaralar 2 7 20 21 33 + 1 oldu. . Çekilişin ardından bilet sorgulama ekranından ikramiye sonucunuzu öğrenebileceksiniz.
Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.