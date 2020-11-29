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HaberlerGündem HaberleriŞans Topu canlı çekiliş sonuçları ilan edildi: 29 Kasım Şans Topu sonuç ve ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
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Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 20:27 | 

Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ilan edildi: 29 Kasım Şans Topu sonuç ve ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!

Şans Topu sonuçları bu akşam millipiyangoonline.com'dan yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline'da gerçekleşen çekiliş sonrası Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. 29 Kasım Şans Topu sonuç ekranı üzerinden bilet numarası ile çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar öğrenilecek. Gözler şimdi bu akşamki çekilişte kazandıran numaralarda. İşte, 29 Kasım Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

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Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'da noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından kazandıran numaralar 11, 13, 16, 26, 32 ve joker 10 oldu. Şans Topu sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte, 29 Kasım Şans Topu sonuç ekranı.

ŞANS TOPU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Merakla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da yapıldı. Çekiliş sonrası şanslı numaralar ilan edildi.

3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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