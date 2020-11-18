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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 18:07 | 

Şans Topu canlı çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 18 Kasım Şans Topu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak

18 Kasım Şans Topu sonuçları bu akşam millipiyangoonline.com'dan yapılacak canlı yayın ile açıklanacak. Millipiyangoonline'da çekilişin ardından sonuç ekranından bilet numaranız ile Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.. Şans oyunu müdavimlerinin gözü şimdi bu akşamki çekilişin saatine çevrildi. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? İşte Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.

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Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Canlı yayın ile millipiyangoonline.com'dan yayınlanacak çekiliş için geri sayım başladı. Çekilişin ardından sonuçları bilet sorgulama ekranından bilet numaranız ile sorgulayabilirsiniz..

ŞANS TOPU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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