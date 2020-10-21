Şans Topu 21 Ekim sonuçları sonuçları canlı yayınla açıklandı - Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Şans Topu sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalar çekilişin ardından takip edilmeye başlandı. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. Sisal Şans tarafından millipiyangoonline'da yapılacak olan canlı Şans Topu çekilişinin ardından kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Peki, Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 21 Ekim Şans Topu sorgulama ekranı ve detaylar.
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Şans Topu çekilişi her hafta canlı yayında yapılıyor. Çekiliş haftada iki kez saat 20.00’de gerçekleştiriliyor. Şans Topu sonuçları çarşamba ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. Çarşamba akşamı Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazanan numaralar 12,16,17,26,32 + 12 oldu. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı. Şans Topu sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00’de yapıldı. Çekilişin ardından Şans Topu çekiliş sonuçları ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazanan numaralar 12,16,17,26,32 + 12 oldu.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.