Gündem Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) Haber Giriş: 07 Şubat 2021 - 15:42 | 07 Şubat 2021 - 15:42

Şanlıurfa'da merak konusu oldu... Ziyaret edilmesi engellendi

Şanlıurfa’da, kentin simgesi olan Göbeklitepe yakınlarındaki bir araziye yerleştirilen monolit benzeri metal blok, gizemini koruyor. Kentte heyecana yol açan monolitin kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin tespitine yönelik İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu. Öte yandan dün meraklıların yoğun şekilde ziyaret ettiği metal bloğun bulunduğu bölgede nöbet tutan jandarma, alana ulaşan yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor.