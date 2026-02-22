×
Şanlıurfa'da kebabın içine koydukları şaşkına çeviriyor | 'Ön yargılıydım ama gerçekten güzel'

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Kebap#Nar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 11:30

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Suruç Narı" ilk kez farklı bir lezzetle gündeme geldi. İlçede Suruç narından ilk kez kebap hazırlanarak vatandaşların beğenisine sunuldu.