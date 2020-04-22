Şanlıurfa'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 İmsakiye takvimine göre Şanlıurfa sahur ve iftar saatleri

İslam dünyası ramazan ayına Kovid-19 önlemleri ve alimlerin uyarılarıyla giriyor İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.



Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle Müslüman dini mercilerin, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin ibadete kapatılmasının yanı sıra umre ziyaretleri, cuma namazları, vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmasını geçici olarak askıya alma yönündeki fetva ve uygulamaları sürüyor.



İslam alimleri ve dini kuruluşlar, Müslümanlar için umre ziyaretinin yanı sıra iftar organizasyonları, teravih namazlarını cemaatle kılma ve camilerde itikafa girme gibi ibadetlerin yapıldığı ramazan ayına günler kala Kovid-19 salgınından korunma konusunda çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor.