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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 13:42,

Şanlıurfa'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 İmsakiye takvimine göre Şanlıurfa sahur ve iftar saatleri

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Şanlıurfa'da da orucun ilk günü heyecanı yaşanıyor. İlk günkü sahur ve iftar saatini merak eden Şanlıurfalılar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 imsakiye takvimini inceliyor. Peki, Şanlıurfa'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte 2020 Şanlıurfa sahur ve iftar saatleri

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Ramazan ayına kısa bir süre kala Şanlıurfa iftar ve sahur saatleri gündeme geldi. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, Şanlıurfa imsakiye 2020 takvimine göre sahura kalkıp, iftar sofrasına oturacak. Diyanet'ten yapılan resmi açıklama ile kentlerde iftar saatleri ve imsakiyeler belirlendi. Peki, Şanlıurfa'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar için 2020 Şanlıurfa imsakiye bilgileri...

2ŞANLIURFA 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ

ŞANLIURFA 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ

 

GünTarihİmsak (Sahur)ÖğleAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:0312:2819:1520:37*
225.04.202004:0212:2819:1520:38
326.04.202004:0012:2819:1620:39
427.04.202003:5912:2819:1720:40
528.04.202003:5712:2719:1820:42
629.04.202003:5612:2719:1920:43
730.04.202003:5412:2719:2020:44
801.05.202003:5312:2719:2120:45
902.05.202003:5112:2719:2220:47
1003.05.202003:5012:2719:2320:48
1104.05.202003:4812:2719:2320:49
1205.05.202003:4712:2719:2420:50
1306.05.202003:4512:2619:2520:52
1407.05.202003:4412:2619:2620:53
1508.05.202003:4212:2619:2720:54
1609.05.202003:4112:2619:2820:55
1710.05.202003:4012:2619:2920:57
1811.05.202003:3812:2619:3020:58
1912.05.202003:3712:2619:3120:59
2013.05.202003:3612:2619:3121:00
2114.05.202003:3412:2619:3221:01
2215.05.202003:3312:2619:3321:03
2316.05.202003:3212:2619:3421:04
2417.05.202003:3112:2619:3521:05
2518.05.202003:2912:2619:3621:06
2619.05.202003:2812:2619:3621:08**
2720.05.202003:2712:2619:3721:09
2821.05.202003:2612:2619:3821:10

 

3İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

4İslam dünyası ramazan ayına Kovid-19 önlemleri ve alimlerin uyarılarıyla giriyor

İslam dünyası ramazan ayına Kovid-19 önlemleri ve alimlerin uyarılarıyla giriyor

İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle Müslüman dini mercilerin, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin ibadete kapatılmasının yanı sıra umre ziyaretleri, cuma namazları, vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmasını geçici olarak askıya alma yönündeki fetva ve uygulamaları sürüyor.

İslam alimleri ve dini kuruluşlar, Müslümanlar için umre ziyaretinin yanı sıra iftar organizasyonları, teravih namazlarını cemaatle kılma ve camilerde itikafa girme gibi ibadetlerin yapıldığı ramazan ayına günler kala Kovid-19 salgınından korunma konusunda çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor.

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