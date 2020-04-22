Şanlıurfa'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 İmsakiye takvimine göre Şanlıurfa sahur ve iftar saatleri
Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Şanlıurfa'da da orucun ilk günü heyecanı yaşanıyor. İlk günkü sahur ve iftar saatini merak eden Şanlıurfalılar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 imsakiye takvimini inceliyor. Peki, Şanlıurfa'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte 2020 Şanlıurfa sahur ve iftar saatleri
Ramazan ayına kısa bir süre kala Şanlıurfa iftar ve sahur saatleri gündeme geldi. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, Şanlıurfa imsakiye 2020 takvimine göre sahura kalkıp, iftar sofrasına oturacak. Diyanet'ten yapılan resmi açıklama ile kentlerde iftar saatleri ve imsakiyeler belirlendi. Peki, Şanlıurfa'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar için 2020 Şanlıurfa imsakiye bilgileri...
ŞANLIURFA 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Öğle
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:03
|12:28
|19:15
|20:37*
|2
|25.04.2020
|04:02
|12:28
|19:15
|20:38
|3
|26.04.2020
|04:00
|12:28
|19:16
|20:39
|4
|27.04.2020
|03:59
|12:28
|19:17
|20:40
|5
|28.04.2020
|03:57
|12:27
|19:18
|20:42
|6
|29.04.2020
|03:56
|12:27
|19:19
|20:43
|7
|30.04.2020
|03:54
|12:27
|19:20
|20:44
|8
|01.05.2020
|03:53
|12:27
|19:21
|20:45
|9
|02.05.2020
|03:51
|12:27
|19:22
|20:47
|10
|03.05.2020
|03:50
|12:27
|19:23
|20:48
|11
|04.05.2020
|03:48
|12:27
|19:23
|20:49
|12
|05.05.2020
|03:47
|12:27
|19:24
|20:50
|13
|06.05.2020
|03:45
|12:26
|19:25
|20:52
|14
|07.05.2020
|03:44
|12:26
|19:26
|20:53
|15
|08.05.2020
|03:42
|12:26
|19:27
|20:54
|16
|09.05.2020
|03:41
|12:26
|19:28
|20:55
|17
|10.05.2020
|03:40
|12:26
|19:29
|20:57
|18
|11.05.2020
|03:38
|12:26
|19:30
|20:58
|19
|12.05.2020
|03:37
|12:26
|19:31
|20:59
|20
|13.05.2020
|03:36
|12:26
|19:31
|21:00
|21
|14.05.2020
|03:34
|12:26
|19:32
|21:01
|22
|15.05.2020
|03:33
|12:26
|19:33
|21:03
|23
|16.05.2020
|03:32
|12:26
|19:34
|21:04
|24
|17.05.2020
|03:31
|12:26
|19:35
|21:05
|25
|18.05.2020
|03:29
|12:26
|19:36
|21:06
|26
|19.05.2020
|03:28
|12:26
|19:36
|21:08**
|27
|20.05.2020
|03:27
|12:26
|19:37
|21:09
|28
|21.05.2020
|03:26
|12:26
|19:38
|21:10