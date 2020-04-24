Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı, iftar ne zaman? Şanlıurfa 2020 iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

KANDİLLER SAĞLIK İÇİN YANIYOR Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazanda vakıf camilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalınmasına ve sağlığa vurgu yapan mahyalarla donattı.



Aralarında Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yeni Cami, Selimiye ve Bursa Ulu Cami'nin de bulunduğu İstanbul, Edirne ve Bursa'daki vakıf camiler, 4 asırdır olduğu gibi bu ramazan da topluma mesajlar veren mahyalarla süslendi.



Mahya ustalarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki atölyesinde hazırlanan "Sorumlu Ol Sağlıklı Kal", "Hayat Eve Sığar", "Şifa Senden Ya Şafi", "Evde Kal Sağlıklı Kal" mesajlarını da içeren mahyalar camilere asıldı.



Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin iki minaresi arasına gerilen iplere ve tellere zeytinyağı kandillerinin asılarak ramazan aylarında yakılmasıyla 17'nci yüzyılda başlayan mahya sanatının bugün Genel Müdürlükleri bünyesinde sürdürüldüğünü söyledi.