Şanlıurfa'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Şanlıurfa'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi...

29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerin tümü, öğle ve ikindi namazlarında açık olacak. Cuma namazları ise Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından belirlenen camilerin avlularında ve bazı açık alanlarda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Mayıs 2020 tarihli 62 numaralı kararında duyurulan tedbirler çerçevesinde kılınabilecek.