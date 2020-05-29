Şanlıurfa'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Şanlıurfa'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan beri toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılınacak. Şanlıurfa'da cuma namazı kılınacak camiler, il müftüğü tarafından açıklandı. Cuma namazı yalnızca belirlen camilerde kılınabilecek. Peki, Şanlıurfa'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Şanlıurfa'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi...
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Şanlıurfa merkezi ve ilçelerinde namazı kılacak camiler Şanlıurfa Müftülüğü tarafından açıklandı. Şanlıurfa merkez ve ilçelerde Cuma namazı kılınabilecek cami ve açık alanların listesi, Şanlıurfa Valiliği internet sitesinde yayınlanarak basına ve kamuoyuna duyuruldu. Akçakele, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye bölgelerinde cuma namazı kılınacak camiler listelendi. Aşağıdaki linke tıklayarak Şanlıurfa'da cuma namazı kılınacak camilerin tam listesine ulaşabilirsiniz. KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
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Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve İl Müftüsü Mehmet Taştan’ın Valilik makamından katıldığı toplantıya, Kaymakamlar ve İlçe Müftüleri de kendi makamlarından iştirak ettiler.İl genelinde alınan tedbir kararları, karantina uygulamaları ve normalleşme sürecinin değerlendirildiği toplantıda, 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren belirli kurallar çerçevesinde ibadete açılacak camilerde, Cuma Heyetince alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
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29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerin tümü, öğle ve ikindi namazlarında açık olacak. Cuma namazları ise Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından belirlenen camilerin avlularında ve bazı açık alanlarda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Mayıs 2020 tarihli 62 numaralı kararında duyurulan tedbirler çerçevesinde kılınabilecek.