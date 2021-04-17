Şanlıurfa sahur vakti 2021: Bugün imsak saat kaçta? Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri
Şanlıurfa sahur saati belli oldu. 2021 Şanlıurfa sahur vakti 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Şanlıurfa sahur vakti kaçta? İşte, 17 Nisan iftar ve sahur saatleri
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Şanlıurfa imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar oruç tutmaya 13 Nisan tarihinde başladılar. Şimdi sıra sahur vaktine geldi. Yayımlanan imsakiyeye göre Şanlıurfa sahur vakti 04:15 olacak ve iftar saati 19:08 olarak açıklandı.
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.