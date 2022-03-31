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Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri

#Sahur#İftar#İftar Saatleri

2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. İftar vakti için araştırmalar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. İftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından ramazan imsakiyesi internette araştırılan konular arasında. Peki, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri

1/4Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraşda ilk sahur ve iftar saat kaçta Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri

Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş 'da iftar ve sahur saatleri iftar ve sahur vakitleri kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, Diyanet tarafından paylaşılan 2022 imsakiyesini inceliyor.

2/4Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraşda ilk sahur ve iftar saat kaçta Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri

Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş 2022 imsakiyesi paylaşıldı.Şanlıurfa'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 18:55'de sahur ise 04:41'de gerçekleşecek.

Hatay'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:05 sahur ise 04:53'da gerçekleşecek.

Kahramanmaraş'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19.02 sahur ise 04:47'de gerçekleşecek.



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3/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

4/4Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraşda ilk sahur ve iftar saat kaçta Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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#Sahur#İftar#İftar Saatleri