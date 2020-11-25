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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 15:11 | 

Sanki kızı değil kopyası

Kendisinden 20 yaş büyük eşiyle mutluluk tablosu sergileyen model plajda böyle görüntülendi.

Mega News Agency, Splash News

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1NE KADAR BENZİYOR
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NE KADAR BENZİYOR!

Genç modelin bir yaşındaki kızının kendisine olan benzerliği ise dikkat çekti.

220 YAŞ FARK VAR
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20 YAŞ FARK VAR

Fransız oyuncu Vincent Cassel ile 20 yaş genç eşi Tina Kunakey'in Brezilya tatili sürüyor.

3BREZİLYADAN AYRILMIYORLAR
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BREZİLYA'DAN AYRILMIYORLAR

53 yaşındaki Cassel ile 23 yaşındaki Kunakey minik kızları Amazonie ile birlikte Rio De Janeiro'da plajda görüntülendi.

4LEONI DE ONLARLA BİRLİKTE
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LEONI DE ONLARLA BİRLİKTE

Çifte, Cassel'in Monica Bellucci ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızlarından küçüğü Leoni de eşlik etti.

5SANKİ KOPYASI
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SANKİ KOPYASI

Bir yaşındaki Amazonie'nin annesi Tina Kunakey'e olan benzerliği de dikkat çekti.

6BU KEZ BEBEKLERİNİ DE ALDILAR
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BU KEZ BEBEKLERİNİ DE ALDILAR

Çift geçen hafta da aynı plajda objektiflere takılmıştı. O gün küçük kızları Amazonie'yi dadısıyla bırakan çift, bu kez onu da yanlarına aldı.

7ABLA SEVGİSİ
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ABLA SEVGİSİ

Amazonie ile Cassel'in eski evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki Leonie'nin sık sık şakalaştığı, minik bebeğin ablasıyla arasının iyi olduğu görüldü.

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9KUMLARIN ÜZERİNDE KEYİF
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KUMLARIN ÜZERİNDE KEYİF

Bazen Tina Kunakey bazen de Cassel, Amazonie'yi kucaklarına alarak denize girdiler. Küçük kız da annesi, babası ve ablasıyla vakit geçirmekten keyif aldı. Aile, daha sonra kumların üzerine uzanarak uzun uzun güneşlendi.

10SIK SIK GİDİYORLAR
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SIK SIK GİDİYORLAR

Vincent Cassel ile Tina Kunakey, 2020'nin ilk ayından bu yana sık sık Rio de Janeiro'da görüntüleniyor.

11HER ZAMAN BİRLİKTE
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HER ZAMAN BİRLİKTE

Çift, bazen plajda yüzüp güneşlenirken bazen de kentin sokaklarında gezintiye çıktıklarında objektiflere takılıyor.

12YAŞ FARKI MUTLULUĞA ENGEL DEĞİL
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YAŞ FARKI MUTLULUĞA ENGEL DEĞİL

Kunakey ve Cassel, aralarındaki uyumla, 30 yaş farkın mutluluğa engel olmadığını gözler önüne seriyor.

13BELLUCCI İLE İLK EVLİLİK
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BELLUCCI İLE İLK EVLİLİK

Vincent Cassel, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen İtalyan yıldız Monica Bellucci ile 1999 yılında evlendi. Çiftin Deva ve Leonie adında iki kız çocukları oldu.

14ÜÇÜNCÜ KIZI
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ÜÇÜNCÜ KIZI

Fakat ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

15BÜYÜK KIZI ANNESİNİN YOLUNDA
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BÜYÜK KIZI ANNESİNİN YOLUNDA

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in 14 yıl süren evliliklerinden iki tane kız çocukları oldu. Çiftin evliliğini şu anda 15 yaşında olan Deva ile 10 yaşındaki Leonie de kurtaramadı. Ünlü çift boşandı.

16ANNE VE BABA DESTEĞİ
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ANNE VE BABA DESTEĞİ

Bellucci ile Cassel'in büyük kızı Deva anne ve baba mesleğinden fazla uzak bir alan seçmedi kariyer olarak. Henüz öğrenimini sürdüren Deva Cassel, bir süredir modellik yapıyor. Genç kız ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak kamera karşısına geçiyor.

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