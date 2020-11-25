Sanki kızı değil kopyası

Kendisinden 20 yaş büyük eşiyle mutluluk tablosu sergileyen model plajda böyle görüntülendi.
Mega News Agency, Splash News
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NE KADAR BENZİYOR!
Genç modelin bir yaşındaki kızının kendisine olan benzerliği ise dikkat çekti.
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20 YAŞ FARK VAR
Fransız oyuncu Vincent Cassel ile 20 yaş genç eşi Tina Kunakey'in Brezilya tatili sürüyor.
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BREZİLYA'DAN AYRILMIYORLAR
53 yaşındaki Cassel ile 23 yaşındaki Kunakey minik kızları Amazonie ile birlikte Rio De Janeiro'da plajda görüntülendi.
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LEONI DE ONLARLA BİRLİKTE
Çifte, Cassel'in Monica Bellucci ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızlarından küçüğü Leoni de eşlik etti.
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SANKİ KOPYASI
Bir yaşındaki Amazonie'nin annesi Tina Kunakey'e olan benzerliği de dikkat çekti.
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BU KEZ BEBEKLERİNİ DE ALDILAR
Çift geçen hafta da aynı plajda objektiflere takılmıştı. O gün küçük kızları Amazonie'yi dadısıyla bırakan çift, bu kez onu da yanlarına aldı.
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ABLA SEVGİSİ
Amazonie ile Cassel'in eski evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki Leonie'nin sık sık şakalaştığı, minik bebeğin ablasıyla arasının iyi olduğu görüldü.
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KUMLARIN ÜZERİNDE KEYİF
Bazen Tina Kunakey bazen de Cassel, Amazonie'yi kucaklarına alarak denize girdiler. Küçük kız da annesi, babası ve ablasıyla vakit geçirmekten keyif aldı. Aile, daha sonra kumların üzerine uzanarak uzun uzun güneşlendi.
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SIK SIK GİDİYORLAR
Vincent Cassel ile Tina Kunakey, 2020'nin ilk ayından bu yana sık sık Rio de Janeiro'da görüntüleniyor.
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HER ZAMAN BİRLİKTE
Çift, bazen plajda yüzüp güneşlenirken bazen de kentin sokaklarında gezintiye çıktıklarında objektiflere takılıyor.
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YAŞ FARKI MUTLULUĞA ENGEL DEĞİL
Kunakey ve Cassel, aralarındaki uyumla, 30 yaş farkın mutluluğa engel olmadığını gözler önüne seriyor.
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BELLUCCI İLE İLK EVLİLİK
Vincent Cassel, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen İtalyan yıldız Monica Bellucci ile 1999 yılında evlendi. Çiftin Deva ve Leonie adında iki kız çocukları oldu.
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ÜÇÜNCÜ KIZI
Fakat ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.
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BÜYÜK KIZI ANNESİNİN YOLUNDA
Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in 14 yıl süren evliliklerinden iki tane kız çocukları oldu. Çiftin evliliğini şu anda 15 yaşında olan Deva ile 10 yaşındaki Leonie de kurtaramadı. Ünlü çift boşandı.
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ANNE VE BABA DESTEĞİ
Bellucci ile Cassel'in büyük kızı Deva anne ve baba mesleğinden fazla uzak bir alan seçmedi kariyer olarak. Henüz öğrenimini sürdüren Deva Cassel, bir süredir modellik yapıyor. Genç kız ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak kamera karşısına geçiyor.