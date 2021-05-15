Sanki dün evlenmişler gibi

Ünlü çift, hem özel hayatlarındaki hem de iş hayatındaki başarılarını böyle kutladı.
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1
MUTLULUKTAN UÇUYORLAR
Onlar gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri. Bir dönem ilişkilerinde zorlu günler geçirmiş olsalar da bu çoktan geride kaldı. Şimdi her ikisi de hem özel hayatlarındaki hem de iş yaşamındaki başarılarıyla gündemde.
2
İŞ HAYATINDA DA BAŞARI GELDİ
Hollywood'un mutlu çifti Jessica Alba ve Cash Warren, özel hayatlarındaki bu başarıya bir de iş hayatındaki başarılarını ekledi.
3
ŞİRKET HALKA ARZ EDİLDİ
Jessica Alba'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı Honest Company adlı şirket geçen hafta halka arz edildi. Bu sırada da çift büyük bir başarı kazandı. 40 yaşındaki Jessica Alba ile 42 yaşındaki Cash Warren, bu başarılarını da geçtiğimiz günlerde Miami kaçamağı ile kutladı.
4
MIAMI'DE KUTlAMA
Miami'de lüks bir tatil köyünde konaklayan Alba ve Warren gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı. 2008 yılından bu yana evli olan çift, denizde bile birbirlerinden ayrılmadı. Aradan geçen yılların onların aşkını soldurmadığı da dikkat çekti. Çift, sabahın ilk ışıklarına kadar da ünlü bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.
5
BİRLİKTE YÜZDÜLER
Gün boyu denizde top oynayan Jessica Alba ve Cash Warren, o anlarda birbirleriyle şakalaştı. Sonra bir ara Alba, kocasının sırtına uzandı ve Warren da o şekilde yüzdü. Uzun ilişkilerine rağmen ünlü çift sanki balayındaymış gibi bir görüntü sergiledi.
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SETTE BAŞLAYAN AŞK
Jessica Alba ile yapımcı olan Cash Warren birlikte çalıştıkları Fantastic Four adlı yapımın setinde tanıştı. Alba o sıralarda başka biriyle çıkıyordu ama bu bile onun Warren'a aşık olmasını engellemedi. Çift, birlikte olmaya başladılar. Hatta o dönemde Alba hamile kaldı.
7
KISA BİR AYRILIK YAŞADILAR
Fakat Alba ile Warren, o süreçte kısa bir ayrılık yaşadı. Yollarını bir süreliğine ayırdılar, fakat sonra tekrar bir araya geldiler. Çift, 2008 yılında evlendi. Alba ile Warren'ın 12 yaşında Honor, 9 yaşında Haven adlı iki kızı ile Hayes adında üç yaşında bir oğlu bulunuyor.