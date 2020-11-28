Sanki 28 yıl hiç geçmedi

Yıllar boyu peşinde koştuğu şöhreti 30 yaşından sonra bulmuş olabilir. Ama geç gelen şöhret bir daha onu hiç bırakmadı.
Instagram, Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News Agency
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Bugün adını milyonlarca kişiye duyuran ünlü filmin üzerinden 28 yıl geçmiş olsa da o hala formunun zirvesinde. Bunu da bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.
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1992 tarihli Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan Sharon Stone, yıllara meydan okuyor. 34 yaşındayken rol aldığı bu unutulmaz filmle hafızalara kazınan Stone, Instagram sayfasında paylaştığı pozuyla yine gündem oldu.
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Stone, arka planında beyazperdenin efsane sarışını Marilyn Monroe'nun bir fotoğrafının asılı olduğu bir odada verdiği pozu sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.
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Stone "Arkadaşım ve başarılı stilist Paris Libby, bunu bana bugün gönderdi. 62 yaşında hala modellik yapabildiğim içinh sadece şaşkın değil minnettarım da" diye yazdı. Stone'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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1958 doğumlu olan Sharon Stone'un bu günlere gelişi pek de hızlı ve kolay olmadı. Kariyerine TV ve gazeteler için hazırlanan reklam filmlerinde modellik yaparak başladı Stone. Woory Allen'ın yönettiği 1980 tarihli Stardust Memories'de figüran olarak yer aldı.
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İlk diyaloglu rolü ise Wes Craven'in 1981'de çektiği Deadly Blessing filminde oldu.1980'li yıllarda Irreconcilable Differences (1984), King Solomon's Mines (1985), Cold Steel (1987), Action Jackson (1988) ve Above the Law (1988) filmlerinde oynadı.
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Paul Verhoeven'in yönettiği Total Recall'deki rolüyle dikkat çekti. Ondan iki yıl sonra bir kez daha Verhoeven ile birlikte çalıştı ve en büyük çıkışını gerçekleştirdi.
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1992 tarihli Temel İçgüdü filmindeki Catherine Tremmel rolü onu bir anda yıldızlar arasına soktu. Bu rolüyle ilk Altın Küre Ödülü adaylığını aldı.
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O sırada Stone 34 yaşındaydı ve artık tüm dünya onu tanıyordu. Stone, Temel İçgüdü'nün 2006 yılında çekilen ikincisinde de rol aldı. O sırada 48 yaşındaydı ve yine güzelliğiyle herkesi büyüledi.
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Martin Scorsese'nin epik suç draması Casino (1995) filmindeki performansıyla daha da beğeni topladı, En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü ve Akademi Ödülü adayı oldu.
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Sharon Stone, 2005 yılında Andy Garcia ile birlikte Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak yer aldı.
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Ünlü oyuncu son olarek Ratched adlı dizinin birkaç bölümünde Lenore Osgood karakterini canlandırdı. İlerleyen yaşına rağmen hala aktif olarak çalışıyor. Önümüzdeki yıl da üç yapım için anlaşma yaptı Stone.
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İlk evliliğini 1984 ile 87 arasında Michael Greenburg ile yapan Sharon Stone, 1998 ile 2004 arasında da gazeteci Phil Bronsteinile evliydi. Stone, ilk evlatlık oğlun Bronstein ile evliyken edindi. Boşandıktan sonra da iki erkek çocuk evlat edinerek ailesini genişletti.