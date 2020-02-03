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Haber GiriÅŸ: 03 Åžubat 2020 - 09:58, /

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± kazasÄ±: Ünlü oyuncuyu yerden zor kaldÄ±rdÄ±lar

Britanya Film ve Televizyon SanatlarÄ± Akademisi tarafÄ±ndan verilen BAFTA Ã–dÃ¼lleri bu yÄ±l 73'Ã¼ncÃ¼ kez yapÄ±ldÄ±. Sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± sergilediÄŸi tÃ¶rende bir de talihsizlik yaÅŸandÄ±.

AFP, AP, REUTERS

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Londra'daki Royal Albert Hall'de yapÄ±lan gecenin ÅŸanssÄ±z konuÄŸu usta oyuncu Al Pacino oldu. 79 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± salona doÄŸru giden merdivenlere tÄ±rmanmaya hazÄ±rlanÄ±yordu. Ä°ÅŸte o anda aniden dengesini kaybetti ve yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ne olduÄŸunu anlamayan usta oyuncu, hemen yanÄ±na koÅŸan iki gÃ¶revli tarafÄ±ndan yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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Al Pacino, daha sonra toparlandÄ± ve fotoÄŸrafÃ§Ä±lara poz verdi. Usta oyuncunun bu kaza sÄ±rasÄ±nda sakatlanmamasÄ± baÅŸta kendisi olmak Ã¼zere birÃ§ok kiÅŸiye rahat bir nefes aldÄ±rdÄ±.

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DÃ¼nya sinemasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ± birer birer kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan geÃ§ip objektiflere poz verdi. TÃ¶rende Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan rol Ã§alan bir kiÅŸi daha vardÄ±: Ã–dÃ¼lleri veren Britanya Film Akademisi'nin patronu olan Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton.Â Â

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38 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Middleton'Ä±n ne giyeceÄŸi haftalar Ã¶ncesinden merak konusuydu. Sonunda DÃ¼ÅŸes kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ ve o anÄ± bekleyenlerin meraklarÄ± da giderilmiÅŸ oldu. DÃ¼ÅŸes, tam 8 yÄ±l Ã¶nce bir yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisinde giydiÄŸi Alexander McQueen imzalÄ± giysiyi giymiÅŸti. Ä°lk bakÄ±ÅŸta bunun, DÃ¼ÅŸes'in aynÄ± kÄ±yafeti tekrar tekrar giyme anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ± olduÄŸu sanÄ±ldÄ±: Oysa gerÃ§ek bambaÅŸkaydÄ±. Bu yÄ±l BAFTA iÃ§in belirlenen giyim kurallarÄ±na uymuÅŸtu DÃ¼ÅŸes.Â 

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Bu yÄ±lki tÃ¶rene katÄ±lacak konuklardan geÃ§miÅŸte giydikleri kÄ±yafetleri tekrar giymeleri ya da diktirmek yerine kiralamalarÄ± istenmiÅŸti. Ana temasÄ± "sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik' olarak belirlenen bu giyim kurallarÄ±nÄ±n amacÄ± ise insanoÄŸlunun tabiata bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± karbon ayak izlerinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca azaltÄ±lmasÄ±ydÄ±. Konuklar, Ã§evre dostu firmalarÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafet ve aksesuarlar seÃ§meye de yÃ¶nlendirilmiÅŸti.

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Ä°ÅŸte DÃ¼ÅŸes de bu yÃ¼zden eski kÄ±yafetlerinden birini giymiÅŸti. Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ± ise bu kurala en azÄ±ndan aynÄ± giysiyi giyme anlamÄ±na uymadÄ±.

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Ama Ã§evre dostu firmalardan giyinmeyi tercih etti. Ä°ÅŸte 2020 BAFTA gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan objektiflere yansÄ±yanlar.

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KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar (Little Women) filmiyle dikkat Ã§eken Florence Hough kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n ilginÃ§ giyinen Ã¼nlÃ¼lerindendi.

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Florence Hough

10

Alice Eve

11

Charlize Theron

12

Charlize Theron

13

Charlize Theron

14

Daisy Ridley

15

Daisy Ridley

16

Ella Balinska

17

Ella Balinska

18

Emilia Clarke

19

Emilia Clarke

20

Laura Dern

21

Laura Dern

22

Lily Rose Depp

23

Lily Rose Depp

24

Margot Robbie

25

Margot Robbie

26

Naomie Harris

27

Naomie Harris

28

Rebel Wilson

29

Rebel Wilson

30

Renee Zellweger

31

Renee Zellweger

32

Saoirse Ronan

33

Saoirse Ronan

34

Scarlett Johansson

35

Scarlett Johansson

36

Scarlett Johansson

37

Zoe Kravitz

38

Zoe Kravitz

39

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