‘Sandıktaki Fotoğraflar, Unutulmayan Göç Hatıraları’
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç hatıraları ile en değerli hikâyelerinden oluşan ‘Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları’ sergisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı Genel Merkezi’nde açıldı.
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Başkanlık tarafından geçen yıl 15 Şubat-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmadan seçilmiş fotoğraf ve hikâyelerin yer aldığı serginin açılışında video gösterimi yapıldı. YTB Başkan Abdullah Eren, burada yaptığı konuşmada, YTB’nin, Türk vatandaş, soydaş ve topluluklarının tarih ve kültürel envanterini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtti.
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Fotoğraflarda ‘anın dondurulduğuna’ değinen Eren, göç hikâyeleri ile Türk insanının yaşadıklarının gelecek nesillere ulaştırılacağını belirtti. Göç eden insanın yaşadığı adaptasyon sürecine de dikkati çeken Eren, şunları söyledi:
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“Bu proje ile insanımızın Avrupa’ya giderken çektiği sıkıntılar, yaşadıkları sevinç ve tecrübelerin kataloglanması, ulaşamadığımız fotoğraf ve videoların yarınlara ulaştırılması amacımız. Bir insanın kendi vatanından başka bir yere gitmesi ve adapte olması zor bir süreç.”
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“Türk insanının 60 yıllık Avrupa hikâyesi bir başarı hikâyesidir. Fotoğraflarda anın dondurulduğunu görüyoruz. Biz bu hikâyeleri sandıktan çıksın, herkes görsün istedik.”
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“Ağaçların nasıl kökü varsa, gövde ve dallarıyla nasıl kök salınıyorsa, hepimizin kökeni var, kendimizi rahat hissettiğimiz geçmişimiz var. Bu fotoğraflar tarihe atılmış kancadır, damgadır ve arkasında muazzam insan hikâyeleri barındıran fotoğraflardır.”
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YTB’den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 15 Şubat-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmada seçilen fotoğraf ve hikâyeler, özgünlük, göç konusuna temas, görsellik, hikâyenin çarpıcı ve sembolik niteliği ve belgesel nitelik kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.
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Yarışmada birinciliği Almanya’da bir otomobil fabrikasındaki çalışma hikâyesini anlatan Seyfi Sağlam, ikinciliği ‘Vanilya kokulu annem’ hikâyesiyle Makbule Konmuş, üçüncülüğü ise yine bir başka göç hikâyesi ile Nagi Doğan elde etti.
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Kazananlara ödüllerini teslim eden YTB Başkanı Eren, davetlilerle birlikte sergideki fotoğrafları gezerek inceledi.
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Gurbet ile göç yolculuklarının yer aldığı fotoğrafların hikâyeleri, 90 sayfalık ‘Sandıktaki Fotoğraflar’ adlı kitapta toplandı.
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İlk kez yayımlanan 41 fotoğrafın yer aldığı sergi, YTB’de 26 Mart’a kadar gezilebilecek.