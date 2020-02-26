‘Sandıktaki Fotoğraflar, Unutulmayan Göç Hatıraları’

“Bu proje ile insanımızın Avrupa’ya giderken çektiği sıkıntılar, yaşadıkları sevinç ve tecrübelerin kataloglanması, ulaşamadığımız fotoğraf ve videoların yarınlara ulaştırılması amacımız. Bir insanın kendi vatanından başka bir yere gitmesi ve adapte olması zor bir süreç.”