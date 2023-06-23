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SANDIK (SEÇİM) GÖREVLİSİ ÜCRETİ YATTI MI? Sandık görevli ücreti hakkında son durum bilgisi

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#Sandık Görevli Ücreti#Seçim Ücreti#Seçim Görevli Ücreti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:35

Sandık görevlisi ücreti son durum, bayram tatiline girmeye çok az bir süre kala vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 Sandık görevlisi ücretleri yattı mı ve ne kadar yatacak sorusu, seçimin ardından merak konusu oldu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan birinci tur ve ikinci tur seçimlerinde 190 bin 736 sandık kuruldu. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede kurulan sandıklarda binlerce kişi görev aldı. Seçim işlemlerinin sona ermesiyle görevliler, oy dökümü ve sayımı gibi görevlerde bulundu. Geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Seçimde görev alanlara elden ücret ödemesi yapılmıyor. Bankalar aracılığıyla sandık görevlisi ücretleri yatırılıyor. Mayıs ayının sonuna gelirken seçimde görev yapanlar ise Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, Haziran’da mı yatacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, Seçim görev ücretleri ödeme tarihleriyle ilgili yaşanan son gelişmeler…

1/5SANDIK (SEÇİM) GÖREVLİSİ ÜCRETİ YATTI MI Sandık görevli ücreti hakkında son durum bilgisi

Sandık görevli ücreti, bayram tatiline çok az süre kala merak ediliyor. Birçok kamu memuru ve vatandaş seçimde sandık kurullarına görev yaptı. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. Bunun yanı sıra havaalanlarına ve birçok gümrük kapısına yurt dışında kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için sandık kuruldu. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Seçimlerin sona ermesiyle Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, ücretlerle ilgili son gelişmeler…

2/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek. Seçim görevli ücretlerinin ise en geç Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

3/5SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI MI OLACAK

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI MI OLACAK?

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri düzenlendi. 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde ise sadece 2. tur cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleştirildi. İki seçimde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğünden ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

4/5MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK

MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK

Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez.

5/52023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

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