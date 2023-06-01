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Sandık görevlisi ücreti yattı mı? 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti hakkında detaylı bilgiler

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 11:47

Sandık görevlisi ücretleri yattı mı sorusu, seçimin ardından merak konusu oldu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan birinci tur ve ikinci tur seçimlerinde 190 bin 736 sandık kuruldu. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede kurulan sandıklarda binlerce kişi görev aldı. Seçim işlemlerinin sona ermesiyle görevliler, oy dökümü ve sayımı gibi görevlerde bulundu. Geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Seçimde görev alanlara elden ücret ödemesi yapılmıyor. Bankalar aracılığıyla sandık görevlisi ücretleri yatırılıyor. Mayıs ayının sonuna gelirken seçimde görev yapanlar ise Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, Haziran’da mı yatacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, Seçim görev ücretleri ödeme tarihleriyle ilgili yaşanan son gelişmeler…

1/3Sandık görevlisi ücreti yattı mı 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti hakkında detaylı bilgiler

Sandık görevli ücreti, Haziran ayının ilk günleri itibariyle merak ediliyor. Birçok kamu memuru ve vatandaş seçimde sandık kurullarına görev yaptı. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. Bunun yanı sıra havaalanlarına ve birçok gümrük kapısına yurt dışında kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için sandık kuruldu. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Seçimlerin sona ermesiyle Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, ücretlerle ilgili son gelişmeler…

2/3SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ HAZİRAN’DA MI YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ HAZİRAN’DA MI YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek. Seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

3/3SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI MI OLACAK

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI MI OLACAK?

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri düzenlendi. 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde ise sadece 2. tur cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleştirildi. İki seçimde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğünden ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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