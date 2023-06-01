Sandık görevlisi ücreti yattı mı? 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti hakkında detaylı bilgiler

Sandık görevli ücreti, Haziran ayının ilk günleri itibariyle merak ediliyor. Birçok kamu memuru ve vatandaş seçimde sandık kurullarına görev yaptı. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. Bunun yanı sıra havaalanlarına ve birçok gümrük kapısına yurt dışında kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için sandık kuruldu. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Seçimlerin sona ermesiyle Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, ücretlerle ilgili son gelişmeler…