Sandık görevlisi ücreti yatırıldı mı? || 14-28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? İşte son durum

MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK

Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez.