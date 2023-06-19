SEÇİM PARALARI YATTI MI? 1. ve 2. tur seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi 2023!

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR YATACAK?
Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücret henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.
2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;
Başkan ve Üyeler: 261,00 TL
Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL