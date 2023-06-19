SEÇİM PARALARI YATTI MI? 1. ve 2. tur seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi 2023!

Seçim paraları ne zaman yatacak sorusu kamuoyunun gündeminde yer alan ve dikkat çeken konulardan birisi oldu. Türkiye, 14 ve 28 Mayıs’ta seçimlere giderek büyük bir demokrasi örneği gösterdi. Seçimlerin sonucunda Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülen seçim sürecinde 81 il ve 973 ilçede kurulan sandıklarda binlerce kişi görev aldı. Sandık görevlileri seçimlerde yer almaları sebebiyle belirli bir ücret alıyor. Haziran ayının sona ermesi ve bayramın da yaklaşmasıyla ücretlerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?