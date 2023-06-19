×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

SEÇİM PARALARI YATTI MI? 1. ve 2. tur seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi 2023!

Güncelleme Tarihi:

#Sandık Görevlisi Ücreti 2023#Seçim Paraları#YSK
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 11:10

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık görevlisi ücretleri ile ilgili gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Seçim sandık görevlisi paraları yattı mı? sorusu 14 ve 28 Mayıs’ta görev alan binlerce kişi tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. 81 ilde kurulan sandıklarda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri son buldu. Seçim günü gencinden yaşlısına binlerce kişi görev aldı. Seçim paraları ne zaman yatacak? sorusu da bu bağlamda araştırılan konulardan birisi oldu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan birinci tur ve ikinci tur seçimlerinde 190 bin 736 sandık kuruldu. Seçimde görev alanlara sandık görevlisi ücreti bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Peki, Seçim görevli ücretleri bu ay yatar mı? Sandık görevlisi ücreti 2023 ne zaman, kaç para yatacak? İşte son durum…

1/5SEÇİM PARALARI YATTI MI 1. ve 2. tur seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak YSK sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi 2023

Seçim paraları ne zaman yatacak sorusu kamuoyunun gündeminde yer alan ve dikkat çeken konulardan birisi oldu. Türkiye, 14 ve 28 Mayıs’ta seçimlere giderek büyük bir demokrasi örneği gösterdi. Seçimlerin sonucunda Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülen seçim sürecinde 81 il ve 973 ilçede kurulan sandıklarda binlerce kişi görev aldı. Sandık görevlileri seçimlerde yer almaları sebebiyle belirli bir ücret alıyor. Haziran ayının sona ermesi ve bayramın da yaklaşmasıyla ücretlerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

2/5SEÇİM GÖREVLİ PARALARI NE ZAMAN YATACAK

SEÇİM GÖREVLİ PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görev alan binlerce sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. YSK tarafından yapılması planlanan sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Sandık görevlisi ücretlerinin, haziran ayının sonlarına doğru hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

3/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR YATACAK?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücret henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

4/5MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK

MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK

Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

5/5SEÇİM PARALARI YATTI MI 1. ve 2. tur seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak YSK sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi 2023

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sandık Görevlisi Ücreti 2023#Seçim Paraları#YSK